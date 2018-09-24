Более 50 самолетов и 10 кораблей Черноморского флота «атакуют» Крым: учения на юге России

Более 50 самолетов, включая сверхзвуковой бомбардировщик «Ту-22 М3», и около 10 кораблей Черноморского флота примут участие в учениях на юге России, в том числе в Крыму. Об этом сообщил в понедельник журналистам ТАСС начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим АСТАФЬЕВ.

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«В совместном учении примут участие более 1 тысячи военнослужащих объединения 4-й армии ВВС и ПВО и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления «А-50», сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик «Ту-22 М3», а также около 10 кораблей Черноморского флота».

Как пояснил АСТАФЬЕВ, на первом этапе эскадрильи оперативно-тактической авиации перебазируются из Ростовской области в Крым, где в течение недели им предстоит проводить учения с дивизией ПВО и кораблями Черноморского флота.

В частности, эскадрильи истребителей «Су-30 СМ» и бомбардировщиков «Су-34» применят ракеты и бомбы против условных целей в районе полигонов «Опук» и «Чауда».

По словам главы пресс-службы округа, летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море, и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения в рамках учения отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов.