В Крыму с начала 2018 года трудоустроили более 1000 инвалидов

Органы службы занятости полуострова за 9 месяцев 2018 года трудоустроили 1339 граждан с инвалидностью. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

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Как сообщают в ведомстве, с января 2018 года в службу занятости обратилось 1564 инвалида из которых уже трудоустроено 1339 граждан. Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в службу занятости в целях поиска работы, составил 85,61%.

«В рамках Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым на 2018-2020 годы работодателям предусмотрено предоставление субсидии в виде компенсаций на оборудование (оснащение) рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов в объеме 872,3 тыс. рублей. На сегодняшний день в отношении 12 работодателей приняты положительные решения о предоставлении субсидии», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, органами служба занятости ведется информационно-разъяснительная работа с работодателями по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов. С начала года проведено 16973 индивидуальных консультаций, из них 3722 с посещением работодателей.

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