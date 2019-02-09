В Крыму снимут фильм об императрице Екатерине II

Кинолента будет повествовать о путешествии великой императрицы на полуостров Крым в 1787 году. Об этом сообщил президент Фонда содействию науки, культуры и кино «Одиссей» Одиссей ПИПИЯ на официальном сайте Фонда.

Фильм будет снят в рамках проекта «Путь на пользу», который будет включать восстановление «екатериненских миль» и реконструкцию некоторых исторических событий, и сам туристический маршрут, по которому следовала Екатерина II.

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«В киноленте будут показаны самые яркие события поездки императрицы, длившейся полгода. Например, планируется съемка сцены встречи Екатерина с отрядом крымских амазонок», — рассказывает президент Фонда «Одиссей».

Также, руководители Фонда утверждают, что проект «Путь на пользу» не закончится с выходом фильма, так как после съемок останется масса стационарных декораций, которые станут арт-объектами для привлечения туристов.