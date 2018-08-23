В Крыму состоится Первый Международный Музыкальный Фестиваль «Дворцы Крыма — Дворцы Санкт-Петербурга»

Впервые в императорских дворцах и на других уникальных площадках Республики Крым с 5 по 20 сентября пройдёт масштабный Международный Музыкальный Фестиваль «Дворцы Крыма – Дворцы Санкт-Петербурга», художественным руководителем которого является заслуженная артистка России Мария Сафарьянц.

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На протяжении двух недель в разгар бархатного сезона на площадках Ливадийского, Массандровского, Воронцовского дворцов, в замке «Ласточкино гнездо», в легендарном Ялтинском театре имени Чехова, на новейшей сцене древнего Херсонеса Таврического, а также на территории Международного детского центра «Артек» выступят выдающиеся звёзды европейской и российской сцены. В Фестивале примут участие лучшие музыканты и солисты из Италии, Франции, Австралии, Армении, России. Дворцы Крыма наполнятся шедеврами музыкальной классики.

Концерты будут сопровождаться увлекательным повествованием писателя Александра Мясникова, чей талант рассказчика превращает историю в захватывающее путешествие по самым интересным и неизвестным фактам российской истории.

В рамках фестиваля 18 сентября в Ливадийском дворце состоится конференция по проблемам сохранения исторической памяти, организатором которой является Президентская библиотека. В ходе работы конференции будет создан оцифрованный архив уникальных исторических документов Республики Крым.

Информация о фестивале: 8 (812) 570-05-15, 928-22-40, palacefest.ru.

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