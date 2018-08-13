В Крыму состоится уникальный фестиваль музыки, спорта и саморазвития

На западе Крыма в селе Поповка Сакского района состоится уникальный фестиваль музыки, спорта и саморазвития Z.ФЕСТ. ПОЭZИЯ. Он будет проходить 17-19 августа и станет местом для самореализации, общения и творчества более пяти тысяч человек.

Гостей мероприятия ожидает яркая музыкальная программа, турнир скейтбордистов, йога, кайтсёрфинг, мастер-классы handmade, чайные церемонии, огненное шоу, сеты от известных диджеев, топовые блогеры и насыщенная литературная программа.

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Важно отметить, что Z.ФЕСТ объединит на своей площадке московских, петербургских, крымских и севастопольских авторов.

Ждём всех желающих на Всероссийском фестивале Z.ФЕСТ. ПОЭZИЯ. Вход свободный.

Время работы поэтической площадки: 17 августа с 16:00 до 20:00; 18 августа с 13:00 до 20:00; 19 августа с 13:00 до 18:00. Место проведения: арт-портал WHITE BAR, пляж Z.CITY, село Поповка, Крым.

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