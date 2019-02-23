В Крыму ссора двух врачей закончилась стрельбой

Между двумя дежурившими в Евпаторийской горбольнице врачами произошел конфликт, в ходе которого один из медиков применил оружие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма.

«Действительно, в органы внутренних дел поступила информация, что между двумя врачами произошел конфликт на бытовой почве. Во время ссоры со своим коллегой один из медиков открыл стрельбу из травматического оружия», — сообщает собеседник агентства.

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Правоохранители задержали стрелявшего сотрудника больницы.

В данный момент по факту инцидента проводится проверка, в том числе устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений пострадавшего.