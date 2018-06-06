В Крыму установлен прожиточный минимум за I квартал 2018 года

Согласно постановлению Совета министров Республики Крым от 17 мая 2018 года № 228 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым за I квартал 2018 года» в Крыму установлена величина прожиточного минимума за I квартал 2018 года.

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Так, теперь в расчете на душу населения величина прожиточного минимума в Крыму составляет 9 289 рублей.

Кроме того, величина прожиточного минимума разнится в зависимости от социально-демографических групп:

трудоспособное население — 9 931 рубль;

пенсионеры — 7 645 рублей;

дети — 9 881 рубль.

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