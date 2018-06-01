В Крыму установлены максимальные тарифы на воду

Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ сообщил о максимально возможной цене тарифа на воду.

Как сообщалось ранее на сайте КерчьИНФО, тарифы на услуги водоснабжения для населения с 1 января 2018 года составляют 35,0 руб/м3.

Однако сегодня в одной из своих социальных сетей глава Республики Крым сообщил о том, что максимальная цена тарифа на воду в Крыму не должна превышать 31,55 руб/м3.

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«С сегодняшнего дня вступил в силу приказ о том, что максимальная цена тарифа на воду по Республике Крым не превышает 31,55 рублей. Это максимальная планка, которую недопустимо превышать. Надеюсь на благоразумие коллег», — написал на своей официальной странице в социальной сети Facebook Сергей АКСЕНОВ.

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