В Крыму увеличилась выявляемость онкологических заболеваний

В Крыму увеличилась первичная выявляемость онкологических заболеваний, то есть в медицинские учреждения обращаются всё больше людей, у которых диагностируют заболевание в первый раз. Об сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Республики Крым Николая ДЕРКАЧА.

«К сожалению, пациенты не всегда своевременно обращаются к специалистам, в результате чего онкозаболевания нередко выявляются уже в запущенной стадии. При этом почти любое онкологическое заболевание, в случае выявления на самой ранней стадии, излечимо. Если же заболевание выявлено, когда у пациента уже возникают симптомы, на третьей или четвертой стадиях, то результат может быть трагическим», — отметил Николай ДЕРКАЧ.

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Заместитель министра призвал жителей полуострова проявить сознательность и в положенный срок проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Как сообщила главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Крыма, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В. М. Ефетова» Елена ЧИРВА, выявляемость рака на ранних стадиях в Крыму выросла до 56, 1%, что значительно превышает аналогичные показатели за предыдущие годы.