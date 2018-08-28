В Крыму увеличился прожиточный минимум

Согласно постановлению Совета министров Республики Крым от 06. 08. 2018 года № 380 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым за II квартал 2018 года» установлена величина прожиточного минимума в Республике Крым за II квартал 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчь.

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Величина прожиточного минимума в Республике Крым за II квартал 2018 года в расчете на душу населения составляет 9 808 рублей, по основным социально-демографическим группам для:

трудоспособного населения — 10 479 рубль;

пенсионеров — 8 049 рублей;

детей — 10 488 рубль.

По сравнению с I кварталом 2018 года, прожиточный минимум за II квартал возрос примерно на 500 рублей.

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