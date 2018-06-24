В Крыму в ДТП погиб мотоциклист

В аварии в районе поселка Нижнегорский погиб мотоциклист. Об этом пишет издание РИА Новости Крым.

Как указано в сообщении, ДТП с участием легкового автомобиля Лада и мотоцикла произошло в селе Чкалова в районе поселка Нижнегорский.

По информации свидетелей, в результате происшествия пожилой водитель двухколесного транспортного средства получил смертельные травмы.

Читайте: ДТП под Симферополем: погибли пятеро

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.