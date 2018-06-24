В Крыму в ДТП погиб мотоциклист

В аварии в районе поселка Нижнегорский погиб мотоциклист. Об этом пишет издание РИА Новости Крым.
Как указано в сообщении, ДТП с участием легкового автомобиля Лада и мотоцикла произошло в селе Чкалова в районе поселка Нижнегорский.
По информации свидетелей, в результате происшествия пожилой водитель двухколесного транспортного средства получил смертельные травмы.
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