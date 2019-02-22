В Крыму военный тягач смял легковушку и уронил танк

Столкновение автомобилей произошло сегодня на автодороге Симферополь-Керчь в Белогорском районе. Об этом сообщает служба ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В командовании Симферопольского военного гарнизона, к которому было приписано транспортное грузовое средство «КАМАЗ», сообщили, что обстоятельства ДТП выясняются.

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«Комиссия командования воинской части Южного военного округа совместно с правоохранительными органами на данный момент проводит проверку по факту произошедшего ДТП с участием военного автомобиля», — рассказали в гарнизоне журналистам ТАСС.

По предварительным данным, авария была спровоцирована водителем легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу и допустил столкновение. В результате столкновения водитель легкой машины погиб.