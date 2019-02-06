В Крыму восстановится рыбное хозяйство? Путин разрешил рыбоводам работать без торгов

Президент Путин подписал закон, который позволит рыбохозяйственным предприятиям Крыма выйти на конкурентоспособную нишу. Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству РФ, рыбоводные хозяйства, добросовестно выполнявшие обязательства по договору пользования рыбоводным участком, имеют право его продлить с внесением соответствующей платы. Такая норма действует на всей территории России, исключая Крым и Севастополь.

Крымские рыбохозяйственные предприятия не могли пользоваться этим правом, так как большинство из них до сих пор не могут переоформить свои документы на осуществление аквакультуры, полученные еще при Украине.

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В результате крымские рыбоводы для осуществления своей деятельности должны были участвовать в торгах и конкурсах. Это ставило их в неравные конкурентные условия с другими рыбохозяйственными предприятиями России.

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что рыбоводные хозяйства полуострова, как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, наделяются правом заключать договоры пользования рыбоводным участком на новый срок до 1 января 2020 года, без участия в торгах и аукционах. Это касается предприятий, получивших разрешения на ведение деятельности до воссоединения Крыма с Россией,