В Крыму возросло количество обесточенных населенных пунктов

Сегодня в Крыму без электроснабжения осталось 19 населенных пунктов в нескольких районах Крыма, среди которых — Ленинский. Через несколько часов их количество возросло. Об этом сообщают специалисты ГУП РК «Крымэнерго».

Энергетики устраняют повреждения, вызванные непогодой. В аварийных работах задействованы основные и дополнительные бригады ГУП РК «Крымэнерго». Вследствие сохранения штормовой погоды фиксируются новые повреждения в электрических сетях.

По состоянию на 13:00 сегодняшнего дня зафиксированы технологические нарушения на 15 воздушных линиях электропередачи. Без электроэнергии остаются 26 населенных пунктов, что составляет около 7 000 абонентов.

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Больше всего отключений на территории Западного Крыма – в Сакском, Раздольненском и Черноморском районах, а также в Симферопольском районе.