В Крыму все больше заболевших: десятки школ и садов полуострова закрыты на карантин

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму неуклонно растет. По данным Роспотребнадзора эпидемический порог на полуострове превышен уже более, чем на 28%.

Всего неделю назад превышение эпидемического порога составляло всего 15,3%.

На данный момент рост заболеваемости отмечается уже во всех возрастных группах населения. Уровень заболеваемости снизился лишь в возрастной категории от 3 до 6 лет.

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«За минувшую неделю в Республике Крым респираторными инфекциями заболели 9711 человек. Это выше эпидемического порога на 28,5 %», — сообщают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточняют, что за прошедшую неделю учебный процесс частично приостанавливался в 15 школах, где на карантин были закрыты 47 классов, и в пяти дошкольных учреждениях, где были закрыты 10 групп.