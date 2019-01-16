В Крыму всю ночь работала снегоуборочная техника

Дорожники очистили 1314 км дорог регионального и межмуниципального значения.

В связи с обрушившимся на Крым снегопадом снегоуборочная техника Крымавтодора работала всю ночь. За сутки было израсходовано 1106 тонн противогололедных материалов и 10 тонн чистой соли. Специалисты Крымавтодора очистили 1314 км дорог регионального и межмуниципального значения, обработали противогололедными материалами 1240 км. Для борьбы с последствиями непогоды было задействовано 70 единиц техники.

Ангарский и Грушевский перевалы обслуживаются в штатном режиме. В районе перевалов дорога очищена и обработана противогололедными материалами. Для очистки от снега техника Крымавтодора выполнила проходы протяженностью 200 км на Ангарском перевале и 400 км на Грушевском перевале.

В районе Ангарского перевала израсходовано 76 тонн противогололедных материалов и 140 тонн в районе Грушевского.

Обращаем внимание водителей на необходимость соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также просим воздержаться от поездок на неподготовленных транспортных средствах в труднодоступные и горные районы.