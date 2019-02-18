В Крыму за первый месяц года выросли цены

Подорожание коснулось топливо, платных услуг, некоторых продуктов питания и непродовольственных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Крымстата.

В январе текущего года цены на продовольственные товары выросли на 1,4%. При этом больше всего подорожание коснулось картофеля, чая, кофе, кондитерских изделий, какао, муки и овощей. Крупа, яйца и макароны, по данным ведомства, подешевели по сравнению с декабрем прошлого года.

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На 0,3 процента подорожали непродовольственные товары. Наибольший рост цен в этом секторе зафиксирован на оборудование, инструменты, топливо, товары для животных, печатные издания, легковые автомобили. Зато снизились цены на велосипеды и мотоциклы, стеклянную посуду, персональные компьютеры.

Платные услуги повысились на 1,3%. Сюда относят коммунальные услуги, услуги правового сектора, услуги пассажирского транспорта и услуги в сфере зарубежного туризма. Стоимость образовательных и санаторно-оздоровительных услуг за первый месяц текущего года снизилась.

По итогам января уровень инфляции в Республике Крым составил 1%.