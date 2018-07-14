В Крыму за полгода утонул 21 человек

По сообщениям министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея ШАХОВА, в прошлом году на водных объектах погибли 72 человека, из которых 4 ребенка. Об этом пишет «Крымская газета».

А уже за прошедшие полгода в крымском главке МЧС была зафиксирована гибель 21 человека, из которых трое – дети.

«Только за июнь на водных объектах полуострова произошло 21 ЧП, 17 человек были спасены. Также причинами происшествий являются нарушения правил безопасности на воде, слабая физическая подготовка, неумение плавать», — рассказал ШАХОВ.

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По его словам, в большинстве случаев гибель человека на воде происходит из-за того, что люди либо являются в состоянии алкогольного опьянения или купаются в не оборудованных и не предусмотренных для этого местах. Также ШАХОВ отметил, что большинство случаев летальных исходов случаются сельских поселениях где нет организованных мест отдыха.

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