В Крыму зацвела самая большая зеленая стена в Европе

Восьмого марта в здании терминала аэропорта «Симферополь» зацвела «живая» стена из растений размером с пятиэтажный дом. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Зеленая стена, состоящая из искусственной и живой части, является одной из главных достопримечательностей аэропорта. Высота искусственной части – 10 м, живой части – 5 м.

Конструкция размещается на площади в 1600 кв.м, шириной 110 м и высотой 15 м, что сопоставимо с размерами пятиэтажного дома.

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«Зеленая стена специально была сконструирована для аэропорта Симферополя специалистами московского бюро фитодизайна. Это полностью российская разработка, которая предусматривает современную автоматическую систему орошения. Стена пожароустойчива, абсолютна безопасна и обладает сейсмостойкостью», — пишет пресс-служба аэропорта.

Стена состоит из ампельный и декоративно-лиственных растений, таких как маранты, папоротники, эпипремнумы, филодендроны.