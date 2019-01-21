В Крыму задержали водителя автобуса, находившегося под действием наркотиков

Крымские полицейские на территории Джанкойского района отстранили от управления водителя автобуса. Он перевозил людей по маршруту Джанкой-Армянск. У водителя были выявлены первичные признаки опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

От освидетельствования на состояние опьянения на месте остановки, а также в медицинском учреждении водитель отказался. В связи с этим в отношении него был составлен протокол. Водитель должен будет выплатить штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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Как пояснил водитель, накануне вечером он действительно курил марихуану.

По его словам, в тот день он вообще не должен был выходить в рейс, однако автобус напарника сломался и его вызвали на работу.