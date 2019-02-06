В Крыму зафиксировали корь, «завезенную» с Украины

С начала года на территории полуострова зарегистрировано несколько очагов заболевания корью, причем в трети случаев болезнь была «завезена» с территории Украины. Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ в эфире радио «Спутник в Крыму».

«В 2019 году на полуострове зафиксировали 12 случаев заболеваний корью, причем 30% из них «импортировано» с украинской территории. Это лица, которые находились в Украине в период зимних каникул, и вернувшиеся в Крым. Они заболели в течение 21 дня, когда проходит инкубационный период», — рассказала глава ведомства.

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ПЕНЬКОВСКАЯ заверила, что в распоряжении ведомства достаточно вакцины для иммунизации населения полуострова, и напомнила, что в европейском регионе зарегистрирован беспрецедентный рост заболеваемости корью, в 37 случаях закончившихся смертельным исходом.