В Крыму запустили в работу Таврическую и Балаклавскую ТЭС

С 1 октября эти ТЭС запущены в работу, что обеспечило дополнительный поток в 500 МВт мощности в Крым.

В Минэнерго России сообщили о завершении пусконаладочных работ на станциях Таврическая и Балаклавская в Крыму:

«Сегодня в ночь запущена станция Таврическая. Линия в работе. С 8.00 утра запущен второй блок Балаклавской ТЭС».

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Как отмечают в Минэнерго обязательства перед потребителями выполнены, но предстоит еще большая работа для окончательного ввода энергоблоков в эксплуатацию.

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