В Крыму завершено строительство первой очереди новой ТЭЦ

Строительство первой очереди новой Сакской ТЭЦ завершено, оборудование готово к работе и поставке электроэнергии в Крымскую энергосистему. Об этом сообщает пресс-служба компании «КРЫМТЭЦ»

Первый этап строительства ТЭЦ, общей мощностью 90 МВт, реализован всего за 8 месяцев, тогда как обычно на подобные объекты уходит почти два года. В этот срок входят не только монтажные работы, но и время, затраченное на сбор необходимых документов. Новая ТЭЦ в Саках является первым в России объектом генерации, возведенным за столь короткий период и с использованием оборудования только отечественного производства.

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Сократить сроки удалось за счет внедрения передовых технологий по монтажу и наладке, а также благодаря круглосуточной работе подрядчиков и техники. После завершения светового дня на стройплощадке включались осветительные вышки, которые питала электроэнергией действующая Сакская ТЭЦ, и работы продолжались.

«Завершение строительства первой очереди – грандиозное событие не только для нашей компании, но и для всего Крыма. Но в то же время – это промежуточный этап, перерезать «красную ленточку» и радоваться успехам мы будем в ноябре, когда полностью завершим строительство и ТЭЦ выйдет на полную мощность – 120 МВт», — отметил генеральный директор АО «КРЫМТЭЦ» Тарас Целый.

Важно! Сакская ТЭЦ будет генерировать не только электрическую, но и тепловую энергию.

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