В Ленинском районе арестовали мужчину, который хотел ограбить пенсионерку

В дежурную часть отдела МВД России по Ленинскому району поступило сообщение от местной жительницы, которая по телефону передала информацию, что во дворе у соседки неизвестный бьет стекла и выносит вещи из домовладения. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД России по Ленинскому району.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

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«Женщина-соседка, звонившая в полицию, своими криками спугнула вора, и к моменту, когда стражи порядка оказались на месте, он успел скрыться. Вместе с тем, во дворе полицейские обнаружили оставленные конвектор и телевизор, которые злоумышленник успел завернуть в покрывало. Общая стоимость данной техники составила 14 000 рублей».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» по подозрению в совершении преступления был задержан временно не работающий ранее неоднократно судимый за кражи 40-летний местный житель. Мужчина в краже признался: по его словам, мотивом преступления послужило желание обогатиться за счет чужого имущества пенсионерки.

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