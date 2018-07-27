В Ленинском районе бабушка выращивала коноплю

В Ленинском районе сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России были проведены следственные мероприятия в связи с чем выявился факт незаконного выращивания наркотических растений. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

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«Более 600 кусов, внешне похожих на растения рода мак и конопля, произрастали ан приусадебном участке, принадлежащем 68-летней жительнице одного из сел района. Согласно заключению экспертизы, 604 куста являются наркосодержащими растениями рода «Мака снотворного», а 4 куста — наркосодержащимио растениями рода конопля со следами культивации», -сообщили в пресс-службе.

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В отношении гражданки заведено уголовное дело по части 2 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Ей может грозить до 8 лет лишения свободы.

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