В Ленинском районе браконьера привлекли к административной ответственности

Крымчанин незаконно выловил сетями около 70 особей рыбы в районе села Южное Ленинского района. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«В районе села Южное задержан гражданин Российской Федерации 1967 года рождения, который имел при себе ставную сеть и более двух десятков особей водных биологических ресурсов. Кроме того, при обследовании береговой полосы и близлежащей местности пограничный наряд обнаружил еще два сетных порядка, расставленных непосредственно в море», – рассказывают в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что мужчина объяснил пограничникам свои действия попыткой «подзаработать».

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Всего мужчина выловил около 70 особей сельди, бычка, кефали и камбалы. Большая часть рыбы была возвращена в море. Сотрудники Погрануправления изъяли все орудия лова и возбудили в отношении мужчины дело об административном правонарушении.

Ранее крымские пограничники задержали группу браконьеров, которые выловили почти две с половиной сотни особей рыбы, нанеся ущерб на сумму более 160 000 рублей.