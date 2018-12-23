В Ленинском районе фермеров оштрафовали на 7 000 рублей за неправильный уход за животными

Через мясо или молоко больного животного человек может заразиться неизлечимой болезнью.

Специалистами государственного комитета ветеринарии Крыма проведен рейд по проверке соблюдения требований профилактики и борьбы с лейкозом крупного рогатого скота в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам рейда к ответственности привлекли 6 граждан. Они были оштрафованы на общую сумму 7 000 рублей.

Мероприятия по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота нужно проводить регулярно.

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Согласно данным медицинских справочников, лейкоз крупного рогатого скота — это вирусная инфекция, приводящая к летальному исходу. У больных начинает увеличиваться количество лимфоцитов, что вызывает появление опухолей и рака крови. Эта болезнь может передаваться от больного животного к человеку по воздуху, через молоко, через мясо.

За истекший период 2018 года за нарушение правил по борьбе и профилактике лейкоза крупного рогатого скота составлено 239 протоколов на общую сумму 254 000 рублей. В течение 2018 года по Ленинскому району было выявлено 547 голов животных положительно-реагирующих на лейкоз по РИД. По итогам работы, проводимой отделом, количество РИД-положительных животных снизилось до 170 голов.