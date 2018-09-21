В Ленинском районе ГИБДД будет выявлять нетрезвых водителей

В текущие дни 20-23 сентября Госавтоинспекция Ленинского района проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы ДПС проведут проверку соблюдения участниками дорожного движения ПДД, и в первую очередь это управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.



Напоминаем, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная ответственность.

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Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите, что кто-либо садится за руль в нетрезвом состоянии, сообщите о данном факте по телефону в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району:(36557) 4-02-19 или 102.

Трагедию лучше предупредить!

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