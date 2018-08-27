В Ленинском районе горит степь

В Ленинском районе Крыма в результате пожара уничтожено 5 га сухой травы и кустарников. Об этом сообщает Риа Новости Крым.

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Загорание сухой растительности произошло в конце прошлой недели днем в районе Щелкино. На место происшествия незамедлительно отправились пожарные. Спасатели оперативно приступили к ликвидации огня, однако тушению пожара мешал ветер.

«Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, который менял свое направление и способствовал распространению огня. В течение нескольких часов возгорание было локализовано и ликвидировано. Площадь составила 5 га», — сообщили в МЧС.

В результате происшествия пострадавших нет. Причины возгорания выясняют эксперты. Всего с 1 августа сотрудники пожарной охраны Республики Крым более 100 раз выезжали для ликвидации загораний на открытой территории.

Кроме того, пресс-служба МЧС по Республике Крым, сообщает, что за выходные дни на полуострове зарегистрировано 55 загораний.

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