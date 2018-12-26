В Ленинском районе грабитель разбил окно в доме и украл чужое имущество

В полицию Ленинского района обратилась 64-летняя жительница одного из сел района. Женщина сообщила, что неизвестный похитил из ее домовладения ТВ-тюнер. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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Вор разбил окно и проник в дом. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по «горячим следам». Им оказался 28-летний безработный сосед потерпевшей, которого уже судили за подобные преступления.

Преступник признался, что похищенное имущество он продал своему знакомому, а на полученные деньги купил алкоголь.

Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Ему грозит до шести лет лишения свободы, сейчас преступник находится под стражей.