В Ленинском районе мошенники завладели свыше 1 200 000 рублями маткапитала

Прокуратура возбудила уголовное дело по незаконному использованию средств маткапитала. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинского района.

Представители двух потребительских кооперативов в Ленинском районе заключали фиктивные договора займа на строительство жилья. При этом на погашение займа использовались средства материнского капитала.

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В ходе проведения прокурорской проверки было установлено, что в результате реализованной мошеннической схемы злоумышленники завладели средствами маткапитала на сумму более 1 200 000 рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, совершенного в крупном размере (Ч.3 ст. 159.2 УК РФ).