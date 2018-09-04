В Ленинском районе мотоцикл врезался в легковушку

Вчера утром в Крыму произошло несколько ДТП. Одно из них — в селе Новоотрадное Ленинского района.

Вчера в 08:40 в службу спасения поступило сообщение о ДТП, в котором говорилось, что на автодороге села Новоотрадное Ленинского района, которое находится на побережье Азовского моря, по улице Морской произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

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К месту происшествия немедленно выехали сотрудники 18 пожарно-спасательной части 3-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы в составе 5-х человек личного состава, а также бригада скорой медицинской помощи и экипаж ОГИБДД.

Было установлено, что водитель мотоцикла «Днепр» не пропустил двигавшийся по полосе встречного движения, совершающий поворот, легковой автомобиль «Volvo». Спасателями была отключена аккумуляторная батарея на автомобиле и произведено смытие горюче-смазочных материалов с проезжей части.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, мужчина 1988 года рождения. Пострадавший был доставлен в приемное отделение Керченской городской больницы № 1.

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