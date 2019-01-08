В Ленинском районе мужчина ограбил 83-летнюю соседку

В Ленинском районе Крыма полицейские вернули деньги 83-летней пенсионерке, ограбленной соседом.

В дежурную часть отдела МВД России по Ленинскому району поступило сообщение от пожилой женщины, проживающей в селе Виноградное. Пенсионерка 1935 года рождения пожаловалась на своего соседа, который, по ее словам, пришел к ней домой и похитил 100 000 рублей. Потерпевшая сообщила полицейским, что нередко выпивающий мужчина, заявившись к ней под благовидным предлогом по случаю праздника, открыто забрал все ее накопления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

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Стражи порядка немедленно выехали на место происшествия. Спустя некоторое время был задержан местный житель 1958 года рождения, причастный к совершению преступления.

«По месту жительства у мужчины были обнаружены и изъяты похищенные деньги. Благодаря оперативности сотрудников правоохранительных органов, потратить их злоумышленник еще не успел», — сообщают в пресс-службе.

В настоящие время в отношении преступника возбуждено уголовное дело. За грабеж мужчину ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.