В Ленинском районе мужчина украл у бывшей сожительницы украшения

В Ленинском районе полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть полиции по Ленинскому району обратилась 43-летняя жительница поселка Ленино с заявлением о том, что в период с ноября по декабрь 2018 года из ее дома пропали серебреные украшения и монеты, а из помещения хозяйственной постройки — бензопила. Общая сумма ущерба составила около 20 000 рублей.

Подозреваемым оказался бывший сожитель заявительницы — ранее судимый за аналогичные преступления 28-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что совершал кражи из корыстных побуждений с целью личного обогащения.

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«В настоящее время полицейские проводят дополнительный комплекс мероприятий по установлению причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений», — рассказали в пресс-службе.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За кражу ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.