В Ленинском районе на территории туристической базы сгорело помещение

В ночь с 31 января на 1 февраля оперативному дежурному поступила информация о пожаре в районе села Мысовое Ленинского района.

К месту вызова была незамедлительно выехали пожарные. Они обнаружили, что горит временное строение из тростника на территории туристической базы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

«Практически молниеносному распространению огня по всей площади строения способствовал материал, из которого была выстроена данная конструкция. Сотрудники пожарной охраны не допустили перехода огня на соседние также выполненные из быстровоспламеняющихся материалов строения и в течение получаса ликвидировали пожар», — рассказывают в пресс-службе.

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Огонь полностью уничтожил помещение. В причинах происшествия разбираются эксперты.