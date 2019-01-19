В Ленинском районе нашли две авиабомбы времен ВОВ

Вчера на территории Ленинского района были обезврежены два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны. Две осколочные авиабомбы нашли на открытой территории в 2 км от села Семисотка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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Напоминаем, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо немедленно связаться с сотрудниками чрезвычайного ведомства.