В Ленинском районе незаконно реализовали 120 000 кубометров грунта

Природоохранной межрайонной прокуратурой Керчи был выявлен факт незаконной реализации грунта в Ленинском районе.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства при реконструкции полигона ТБО «Ленино». Согласно проекту реконструкции, изъятый грунт должен использоваться для дальнейшей изоляции свалочных масс. Но муниципальное предприятие, осуществляющее эксплуатацию полигона, незаконно реализовывало изъятые грунтовые массы.

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В результате неправомерных действий предприятия было реализовано более 120 тыс. кубометров грунта, чем нанесен ущерб бюджету Республики Крым в особо крупных размерах.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного преследования по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).