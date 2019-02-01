В Ленинском районе обнаружили 9 авиабомб времен ВОВ

Неподалеку от села Чистополья Ленинского района были обнаружены подозрительные предметы. На место опасной находки выдвинулись сотрудники специального морского отряда МЧС. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Республике Крым.

В результате обследования специалисты идентифицировали найденные предметы, как две зажигательные авиационные бомбы весом в 50 кг и две фугасные бомбы весом 50 кг.

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Пиротехники провели дополнительное обследование прилегающей территории, и нашли еще несколько похожих боеприпасов времен Великой Отечественной войны. К этому времени уже стемнело, и специалисты не смогли идентифицировать найденные предметы и обезвредить их. Было принято решение на ночь оградить территорию проводимых работ.

На следующий день операция по извлечению из земли и обезвреживанию взрывоопасных предметов возобновилась. В результате проведенных работ специалисты обнаружили еще пять зажигательных авиационных бомб. Боеприпасы были извлечены из земли и успешно ликвидированы.