В Ленинском районе обнаружили взрывоопасные предметы времён ВОВ

Они были извлечены, транспортированы и уничтожены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Вчера были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на открытой территории в 5 км от села Золотое Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены специалистами отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования ФГКУ «Специализированный отряд ГУ МЧС России по Республике Крым» на специальном полигоне.

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Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности.