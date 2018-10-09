В Ленинском районе отказались от помощи из федерального бюджета

Главы муниципальных образований Бахчисарайского и Ленинского районов Крыма отказываются брать федеральные деньги на ремонт трех сельских домов культуры. Об этом сообщает Крыминформ министр культуры Республики Крым Арина НОВОСЕЛЬСКАЯ сообщила сегодня на заседании Совета министров Крыма.

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«Хотелось бы обратить внимание, что уже при подтвержденных федеральных деньгах случаются отказы в муниципальных образованиях от получения средств на капитальный ремонт. Ленинский район отказался от двух объемов – 1, 5 миллиона в селе Белинском и 16, 5 миллионов в селе Луговом. И в Бахчисарайском районе отказ по селу Тургеневка», – сказала НОВОСЕЛЬСКАЯ.

Она отметила, что не только были выделены деньги из федерального бюджета, но и составлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта объектов, однако главы муниципальных образований уверены в неправильности документов.

В ответ глава Крыма Сергей АКСЁНОВ поручил министру разобраться в причинах отказов. Он подчеркнул, что сейчас у Крыма нет возможности строить новые дома культуры в каждом населенном пункте – необходимо проводить работы соразмерно возможности.

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