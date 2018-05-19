В Ленинском районе пенсионерка на скутере врезалась в иномарку

В селе Калиновка Ленинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скутера и легкового автомобиля. Об этом пишет издание РИА Новости Крым.
Причиной аварии стало то, что 70-летняя женщина не справилась с управлением скутером. В результате этого произошло столкновение скутера и иномарки.
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Единственным потерпевшим в результата ДТП стала водитель двухколесного транспорта. У нее диагностировали ушиб коленного сустава и бедра, а также ушибленную рану лобной области.
Женщина была доставлена в Ленинскую больницу.