В Ленинском районе пенсионерка на скутере врезалась в иномарку

В селе Калиновка Ленинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скутера и легкового автомобиля. Об этом пишет издание РИА Новости Крым.

Причиной аварии стало то, что 70-летняя женщина не справилась с управлением скутером. В результате этого произошло столкновение скутера и иномарки.

Читайте: Новый путепровод в Керчи: первое впечатление и первое ДТП

Единственным потерпевшим в результата ДТП стала водитель двухколесного транспорта. У нее диагностировали ушиб коленного сустава и бедра, а также ушибленную рану лобной области.

Женщина была доставлена в Ленинскую больницу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.