В Ленинском районе перевернулся автомобиль

Во второй день нового года в Крыму произошло пять ДТП, в которых один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на пресс-службу крымского главка МЧС России.

Одна из аварий произошла рано утром между селами Приморское и Батальное Ленинского района.

«Водитель не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В следствии ДТП пострадал один человек», — рассказали журналистам в пресс-службе.

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