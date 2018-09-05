В Ленинском районе полицейских привлекли к ответственности за взятку

В Ленинском районе сотрудников ГИБДД привлекли к ответственности за взятку.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейских из Ленинского района Крыма за получение взятки в сумме 15 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел по Республике Крым.

«Полицейские были задержаны при получении от гражданина денежных средств в сумме 15 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности», — говорится в сообщении.

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Установлено, что инспекторы ДПС во время дежурства получили взятку от жителя Ленинского района, который управлял автомобилем, не имея на это права. Полицейские не составили протокол по делу горе-водителя, в результате чего было возбуждено уголовное дело.

Теперь сотрудники будут уволены из органов внутренних дел, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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