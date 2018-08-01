В Ленинском районе после ДТП загорелась машина

Авария произошла вчера вечером в селе Семеновка Ленинского района. После случившегося ДТП машина загорелась. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

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Сообщается, что 66-летний водитель не справился с управлением в результате чего столкнулся с дорожным препятствием. После случившегося ДТП машина загорелась. Пожар удалось устранить за пол часа, а площадь возгорания составила 4 кв. метра.

Пострадавших в результате ДТП нет.

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