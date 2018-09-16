В Ленинском районе торжественно открыли памятную доску

В Глазовском воинском мемориальном комплексе в Ленинском районе прошел военно-патриотический митинг в честь открытия памятной доски. Об этом в социальных сетях рассказал глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН.

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Памятная доска посвящается девушкам-комсомолкам, которые погибли при освобождении Керченского полуострова, в период с ноября по апрель 1944 года. Захоронены они на территории Глазовского воинского мемориала.

«На мероприятии присутствовал генерал армии МОИСЕЕВ Михаил Алексеевич. После участники митинга собрались уже в Керчи, чтоб провести круглый стол по проблемным вопросам», — написал глава администрации.

Фото: аккаунт в Facebook Сергея БОРОЗДИНА

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