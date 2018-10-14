В Ленинском районе вновь прошли работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов

В Ленинском районе взрывотехниками были обезврежены два взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает МЧС России по Республике Крым.

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В селе Золотое были обнаружены две фугасные авиабомбы весом 50 кг (ФАБ-50).

«Операцию по идентификации и обезвреживанию опасной находки осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования ФГКУ «Специализированный отряд ГУ МЧС России по Республике Крым», — сообщает ведомство.

Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы, а в последующем и уничтожены на специальном полигоне.

Фото: МЧС России по Республике Крым

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