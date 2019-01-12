В Ленинском районе взорвалась крыша многоквартирного дома

В маленьком городке на восточном побережье Крыма прогремел взрыв.

В редакцию КерчьИНФО пришло письмо с фотографией от жителя города Щёлкино Ленинского района. Молодой человек сообщил, что приблизительно в 12:50 послышалось два громких хлопка, похожих на взрывы.

По предварительной информации, во время ремонта крыши многоквартирного дома взорвался газовый баллон, вследствие чего возник пожар.

«Рабочие перегрели баллоны с газом, в результате чего произошёл взрыв», — предполагает житель города.

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Жители дома эвакуировались на улицу. На месте происшествия работают пожарные.

Официальной информации нет. Подробности неизвестны.

Напомним, что ранее многие горожане жаловались на протекающие крыши своих домов. С прошлого года В Щелкино ведется капитальный ремонт.