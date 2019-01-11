В Ленинском районе застряла машина

С начала года, спасатели уже около 15 раз оказывали помощь автомобилистам, не рассчитавшим возможности своих транспортных средств и оказавшимся в трудной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Так, вчера в 21:55 поступила информация о том, что автомобиль «Toyota Сamry» недалеко от села Фронтовое Ленинского района увяз в размытом грунте и не может самостоятельно продолжить движение. В связи с наступлением темноты и ухудшением погодных условий необходима помощь спасателей в поиске и эвакуации.

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К месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена феодосийских спасателей. По прибытии к предполагаемому месту происшествия, сотрудники МЧС обнаружили заявителя и приступили к работам. Далее, посредством такелажного оборудования, спасатели эвакуировали автомобиль на асфальтированную дорогу. Водитель не пострадал.