В маршрут «Золотого кольца Боспорского царства» может войти античная усадьба под Керчью

Античная усадьба, которую обнаружили возле Керчи может войти в туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства», считает гендиректор Центрального музея Тавриды, председатель комиссии по культуре и межнациональным отношениям Общественной палаты Крыма Андрей МАЛЬГИН, пишет ТАСС.

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«Античное наследие востребовано, о нем хотят узнать туристы. Обнаруженная усадьба могла бы стать частью маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства». И Манитра станет, безусловно, одним из самых интересных объектов как для работы археологов, так и для посещения туристами, потому что таких объектов нет на территории Причерноморья», — сказал Андрей МАЛЬГИН.

Он также рассказал, что учёные склоняются к мнению, что усадьба принадлежала династии царей Боспора. Главными доказательствами являются архитектурные постройки, а также другие находки.

«Ее уникальность, в частности, для археологов еще и в том, что она относится к периоду активной торговли Боспора Киммерийского с древней Грецией. На этот счет сохранились декреты, где Афины выражают благодарность боспорским царям за поставки хлеба в нелегкий для античных афинян период. Это очень интересно не только для науки, но и для туристов», — отметил Андрей МАЛЬГИН.

Сам же маршрут «Золотого кольца Боспорского царства» разрабатывают специалисты Русского географического общества (РГО). Он объединит не только связанные с античностью города Крыма, но и Ростовской области, Краснодарского края и Севастополя и может стать альтернативой поездкам в Грецию и Италию на фоне повышенного интереса к тематике.