В массовом ДТП на керченской трассе погиб человек

Вчера ночью на трассе Симферополь-Керчь произошла страшная авария, в которой погиб человек.

В ночном столкновении четырех легковых автомобилей на трассе Симферополь-Керчь погиб человек. Об этом Риа Новости Крым рассказали в пресс-службе ГИБДД по Республике Крым.

Массовое ДТП произошло в воскресенье в 22:15 недалеко от села Мазанка Симферопольского района.

Читайте: Подробности ДТП с участием 4 автомобилей на Верхнем Солнечном

40-летний водитель автомобиля «ЗАЗ», выезжая со второстепенной дороги на трассу Симферополь-Феодосия-Керчь, не предоставил преимущество автомобилю «BMW» под управлением 25-летней девушки, которая двигалась со стороны Феодосии в Симферополь.

«В результате столкновения с «BMW» автомобиль «ЗАЗ» отбросило на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с «Volkswagen Golf» под управлением 30-летнего мужчины. После этого «ЗАЗ» совершил столкновение с легковым авто «Geely» под управлением 28-летнего водителя, который двигался за автомобилем «Volkswagen».

По словам представителя пресс-службы ГИБДД, в результате аварии водитель «ЗАЗ» получил смертельные травмы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.